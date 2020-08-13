Минск, 13 августа, 2020, 21:44 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Белорусии Юрий Караев признал свою ответственность за нападения силовиков на мирных граждан в ходе акций протеста в Минске и других городах.

Mvd.gov.by Юрий Караев

«Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу», — сказал он в эфире государственного телеканала ОНТ.

При этом глава МВД Белорусии призвал с пониманием отнестись и к сотрудникам силовых ведомств, отметив, что «за трое суток было совершено одиннадцать сознательных наездов на правоохранителей».

«По сути, это покушение на убийство. Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих военнослужащих!» — сказал министр.

Караев добавил, что задержанных в ходе акций протеста позднее «отпускали под честное слово».

Как передавало ИА REGNUM, в Минске и других городах Белоруссии пятый день продолжаются массовые акции протеста несогласных с объявленными ЦИК результатами президентских выборов.

В ходе силового подавления протестов пострадали сотни людей, тысячи человек были задержаны. Очевидцы публикуют в сети многочисленные видеозаписи избиений на улице беззащитных людей группами силовиков без опознавательных знаков, сообщается также о пытках и избиениях задержанных в отделениях милиции.

Среди пострадавших и задержанных оказались десятки белорусских и иностранных журналистов.