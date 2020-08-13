Реджо-ди-Калабрия, Италия, 13 августа, 2020, 19:48 — ИА Регнум. С 13 августа по 7 сентября в итальянском регионе Калабрия запрещены все дискотеки и схожие с ними развлекательные мероприятия, соответствующее распоряжение подписала глава региона Жоле Сантелли.

Дискотека

Речь идет о мероприятиях как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях. На дискотеках не соблюдаются никакие санитарные правила, они могут стать источником новой волны заражений, отмечают представители местных властей.

Днем ранее представители правительства и губернаторы рассматривали предложение о введении аналогичного запрета на всей территории страны, однако из-за позиции некоторых глава регионов переговоры закончились безрезультатно.

По данным на13августа, в Италии умерли35 231человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на6(днем ранее — на10). Выздоровели202 923человека, за день этот показатель увеличился на226(днем ранее — на236). Число подтвержденных носителей выросло на523(днем ранее — на481). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет252 235. В настоящее время заражены14 081человек — на290больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых растёт десятый день подряд. За это время оно увеличилось более чем на 1500.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получитьоколо 200млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.