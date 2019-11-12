Колумбия, 13 августа, 2020, 19:40 — ИА Регнум. Военнослужащих погиб в результате бандитского нападения на вертолёт ВС Колумбии в колумбийском городе Абрего, передаёт 13 августа La FM.

Mrnico1092 Колумбийские силовики

Атакован преступной группировкой был вертолёт снабжения. Один из колумбийских военных получил ранение, от которого скончался в госпитале.

Напомним, в Колумбии действует ряд вооружённых группировок, которые воюют как против колумбийской армии, так и между собой.