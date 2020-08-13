Рим, 13 августа, 2020, 19:18 — ИА Регнум. Правительство Италии в своих мерах, связанных с противодействием распространению эпидемии, не нарушало никаких законов и неизменно прислушивалось к рекомендациям врачей и ученых, заявил в четверг, 13 августа, премьер-министр Джузеппе Конте.

Kremlin.ru Джузеппе Конте

В течение всех этих месяцев разные люди обвиняли правительство в противоположных нарушениях — в излишне жестких карантинных мерах и в недостаточно жестких, в действительности не было ни того, ни другого, считает Конте.

Ранееизрасследования национальной службы гражданской обороны стало известно, что в марте 2020 годаправительствоИталии прислушалось к советам врачей и объявило ряд населенных пунктов «красной зоной» спустя более чем неделю после того, как эти советы прозвучали впервые.

В оппозиции считают это поводом для отставки правительства, ведь, по их оценкам, именно в эти дни и именно из-за этого промедления эпидемия вышла на новый уровень.

По данным на13августа, в Италии умерли35 231человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на6(днем ранее — на10). Выздоровели202 923человека, за день этот показатель увеличился на226(днем ранее — на236). Число подтвержденных носителей выросло на523(днем ранее — на481). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет252 235. В настоящее время заражены14 081человек — на290больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых растёт десятый день подряд. За это время оно увеличилось более чем на 1500.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получитьоколо 200млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.