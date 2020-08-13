Москва, 13 августа, 2020, 19:08 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за период с 3 августа по 10 августа выросла на две копейки, или на 0,1%, по сравнению с предыдущей неделей и составила 45,66 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

Дизельное топливо за этот же период в среднем подешевело на одну копейку — до 48,04 рубля за литр.

По состоянию на 10 августа средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составила 43,10 рубля, марки АИ-95 — 46,86 рубля, марки АИ-98 — 52,79 рубля.

По информации Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 33 центрах субъектов Федерации. Наиболее заметно он подорожал во Владивостоке — на 0,9%, Назрани — на 0,8%.

Снижение цен на бензин отмечено в семи региональных центрах, наиболее существенное в Курске — на 0,3%.

В Москве цены бензин за неделю в среднем не изменились, в Санкт-Петербурге — выросли на 0,1%.