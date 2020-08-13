Краснодар, 13 августа, 2020, 19:00 — ИА Регнум. Учебный самолёт Л-39 потерпел крушение в четверг, 13 августа, в Краснодарском крае. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

NJR ZA Самолёт Л-39 «Альбатрос»

По информации ведомства, авария произошла при выполнении тренировочного полёта.

Сообщается, что экипаж, состоявший из двух человек, успел катапультировался. Никто из летчиков не пострадал.

По данным Минобороны, самолёт упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Обстоятельства и причины инцидента выясняются.