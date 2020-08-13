Рим, 13 августа, 2020, 18:55 — ИА Регнум. Спикер Европарламента Давид Сассоли в четверг, 13 августа, призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко «положить конец репрессиям и воздержаться от дальнейшего насилия», а также отпустить арестованных.

Olaf Kosinsky Давид Сассоли

Люди имеют право «мирно выражать своё желание перемен», отметил Сассоли.

У граждан также есть право «протестовать против оглашенных результатов выборов, которые нельзя было назвать прозрачными и которые даже в малой степени не соответствовали международным стандартам», добавил он.