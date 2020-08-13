Рим, 13 августа, 2020, 18:46 — ИА Регнум. По данным навечер четверга, 13августа, в Италии умер35 231человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на6(днем ранее — на10), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

(сс) Stefano Annovazzi Lodi Люди в защитных масках в Италии

Выздоровели202 923человека, за день этот показатель увеличился на226(днем ранее — на236).

Число подтвержденных носителей выросло на523(днем ранее — на481). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет252 235. В настоящее время заражены14 081человек — на290больше, чем днем ранее.

Количество актуально заражённых растёт десятый день подряд. За это время оно увеличилось более чем на 1500.