Вашингтон, 13 августа, 2020, 17:52 — ИА Регнум. ФБР присоединится к ливанским и международным следователям в расследовании массового взрыва в Бейруте, который произошёл 4 августа 2020 г., сообщает 13 августа Reuters.

Fbi.gov Эмблема ФБР

Об этом сообщил заместитель американского госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл. По его данным, Ливан сам попросил подключить ФБР к расследованию трагедии в Бейруте.

Напомним, жертвами взрыва в порту ливанской столицы стали 172 человека, порядка шести тысяч человек получили травмы различной степени тяжести.