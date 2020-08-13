Нью-Йорк, США, 13 августа, 2020, 17:07 — ИА Регнум. Основные индексы Уолл-стрит начали торги 13 августа разнонаправленно — Dow Jones и S&P 500 падают, Nasdaq растет.

Нью-йоркская фондовая биржа

На открытии торгов индекс Dow Jones снизился на 54,33 пункта (0,19%), до 27 922,51 пункта, индекс S&P 500 снизился на 7,40 пункта (0,22%), до 3372,95 пункта, Nasdaq вырос на 14,62 пункта (0,13%), до 11 026,86 пункта.

Неопределенность на рынке связана с неопределенностью в отношении очередного пакета помощи экономике США на $1 трлн, договоренность о котором так и не достигнута между Конгрессом и Белым домом.

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