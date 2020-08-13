Москва, 13 августа, 2020, 16:59 — ИА Регнум. Антикризисные меры поддержки, принятые властями РФ, сыграли положительную роль в сохранении малых и средних предприятий и занятости в них, считает ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Степан Земцов. Об этом он заявил 13 августа корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Доставщик еды в маске

«Антикризисные меры поддержки сыграли положительную роль в сохранении малых и средних предприятий и занятости в них, — сказал он. — В частности, востребованной мерой были кредиты на выплату заработных плат. Кроме того, среди средних компаний много фирм в сфере интернет-торговли, доставки, которые в условиях пандемии массово нанимали специалистов в крупнейших городах. Например, в Москве появилось на 130 таких фирм больше. Также увеличились закупки пищевой продукции, поэтому новые фирмы появились в наших крупных южных регионах: 57 — в Ростовской области и 50 — в Краснодарском крае».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Земцов рассказал, что для того чтобы ФНС РФ удалила ту или иную компанию из своего реестра, многие фирмы предпочитают несколько лет не сдавать отчетность вместо того, чтобы подавать заявление и документы на ликвидацию.