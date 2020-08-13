Москва, 13 августа, 2020, 16:53 — ИА Регнум. Обязательного требования по ношению масок в школах не будет. Об этом 13 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«Много задают вопросов: учащимся сидеть в масках или нет? Не надо будет учащимся сидеть в масках», — сказал мэр.

Собянин добавил, что, если ребёнок сам захочет сидеть в маске или будут настаивать на этом его родители — подобных ограничений также нет.