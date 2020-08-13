Вильнюс, 13 августа, 2020, 16:53 — ИА Регнум. Ответной реакции ожидают в Литве от Белоруссии на предложенный вместе с Латвией и Польшей план по выводу из белорусского политического кризиса, сообщила 13 августа журналистам Аста Скайсгирите, советник литовского президента по внешней политике.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Скайсгирите «Мы хотели бы как можно быстрее получить реакцию на предложение по деэскалации ситуации».

Представитель литовского президента отметила, что Вильнюс не будет оставаться в бездействии, если Минск никак не ответит на предложенный план выхода из кризиса: тогда из Прибалтики последуют другие меры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, план по выводу Белоруссии из кризиса, разразившегося в стране после выборов президента, разработали и предложили Минску президенты Литвы, Латвии и Польши.

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