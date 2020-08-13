Краснодар, 13 августа, 2020, 16:38 — ИА Регнум. Два пациента с диагностированным COVID-19 скончались в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 13 августа в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

84-летняя жительница Горячего Ключа заболела в конце июля, в больницу она попала с внебольничной двусторонней пневмонией, тест подтвердил наличие коронавируса. Пациентка также страдала гипертонической болезнью, сахарным диабетом, аутоиммунным тиреоидитом и анемией. В инфекционной больнице Сочи скончалась 58-летняя местная жительница с подтверждённым заражением — она находилась на аппарате ИВЛ, у неё развилась острая дыхательная, почечная и полиорганная недостаточности.

Всего в Краснодарском крае за период пандемии коронавирус унёс жизни 136 человек. На данный момент 47 пациентов находятся в тяжёлом состоянии — 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, трое находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации.