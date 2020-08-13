Сочи, Краснодарский край, 13 августа, 2020, 16:26 — ИА Регнум. Все рейсы теплохода «Князь Владимир», курсировавшего между Сочи и Крымом, отменены до конца 2020 года в связи с пандемией коронавируса, об этом сообщила пресс-служба оператора перевозок — компании «Черноморские круизы».

Пресс-служба ФГУП Росморпорт Круизный лайнер «Князь Владимир»

«В связи с неясной ситуацией по снятию ограничительных мер, связанных с распространением короновирусной инфекции в регионах навигации лайнера «Князь Владимир», отменяются рейсы, запланированные на 2020 год», — говорится в сообщении компании.

«Официально сообщаем, туристам, оплатившим, внесшим предоплату или забронировавшим туры на отмененные рейсы, будут предложены варианты переноса отдыха на 2021 год», — добавили также в пресс-службе.

Навигация в Краснодарском крае была отменена с 22 марта в связи с объявлением карантина по коронавирусу. До этого теплоход успел сделать 35 рейсов. 19 июля работа маршрута должна была возобновить, но затем запуск теплохода вновь отложили.

Добавим, что теплоход «Князь Владимир» курсирует в сезон навигации из Сочи по Черному морю с заходами в Новороссийск, Ялту и Севастополь.