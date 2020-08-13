Москва, 13 августа, 2020, 16:23 — ИА Регнум. Россия обеспокоена ситуацией с массовыми беспорядками в Белоруссии. Об этом 13 августа заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Представитель МИД также отметила, что Россия пристально следит за развитием событий в республике.

«Мы внимательно следим за событиями, которые происходят в последние дни в Белоруссии. Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушением порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов», — сказала Захарова.