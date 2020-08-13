Москва, 13 августа, 2020, 16:16 — ИА Регнум. Между российскими и белорусскими ведомствами идёт взаимодействие относительно судьбы 33 граждан РФ, задержанных в Белоруссии. Об этом 13 августа сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Захарова выразила надежду, что это взаимодействие приведёт к скорейшему урегулированию данного вопроса.

«Попытки найти русский след в организации беспорядков в стране безосновательны. Следы ведут в другие стороны, и факты об этом переданы белорусской стороне. Уверена, что попытки внести разлад в отношения двух стран обречены на провал», — сказала Захарова.