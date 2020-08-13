Воронеж, 13 августа, 2020, 15:55 — ИА Регнум. Воронежским работодателям рекомендовали организовать широкий охват прививками за свой счет, чтобы не закрыться на карантин по гриппу. Об этом 13 августа на заседании регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Воронежской области Ольга Фуфаева, сообщили в пресс-службе облправительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Прививка

Ольга Фуфаева напомнила, что в связи с ожидаемым сезонным ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ прививки от гриппа должны получить не менее 60% от общей численности населения и не менее 75% — в группах риска.

Представитель Роспотребнадзора рекомендовала работодателям организовать вакцинацию сотрудников за свой счет, чтобы не закрыться на карантин по гриппу.

Как добавил руководитель департамента здравоохранения Александр Щукин, заявка Воронежской области ранее составила 1 млн 47,2 тыс. доз. Первыми прививки получат медработники и работники сферы образование, лица с хроническими заболеваниями, а также уже переболевшие COVID-19. Остальные будут прививаться в процессе поступления вакцины. Пациенты с признаками ОРВИ будут обследоваться также на коронавирус и на все циркулирующие штаммы.