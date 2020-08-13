Москва, 13 августа, 2020, 15:36 — ИА Регнум. В Госдуме осудили демонизацию лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич российского ОМОНа.

Иван Шилов ИА REGNUM ОМОН

«При чем здесь российский ОМОН? Алексиевич по хорошо знакомой привычке знатно передернула. Когда белорусы-силовики винтят соотечественников, не считаясь с нормами права и практикой применения спецсредств, удобнее вспомнить наших омоновцев. Не трогайте российский ОМОН, гражданка непонятно какой страны Алексиевич. Эти парни даже вас в случае чего из искусственно сгенеренного месива выдернут и от любых провокаций защитят», — отметил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после выборов президента Белоруссии в республике начались протесты. Несогласные с итогами выборов выходят на улицы городов. Алексиевич озвучила в СМИ слухи о том, что в Белоруссии много сотрудников российского ОМОНа.