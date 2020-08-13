Вашингтон, 13 августа, 2020, 15:27 — ИА Регнум. Политический кризис в Белоруссии возможно урегулировать только мирным путём, и для этого необходимо провести новые президентские выборы с участием международных наблюдателей. Об этом 13 августа на пресс-конференции в Вашингтоне заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Майк Помпео

«Я уверен, что и Евросоюз, и США в равной мере обеспокоены тем, что мы видели и что происходит в Белоруссии, — сказал Помпео. — Я надеюсь, что вместе мы проработаем наилучшее решение для белорусского народа».

Госсекретарь США сообщил также, что Вашингтон разделяет вопросы применения санкций к официальному Минску и вопросы поставок нефти в эту постсоветскую республику.

Известно, что 13 августа на Новополоцкий НПЗ в Белоруссии прибыла доставленная через литовскую Клайпеду нефть из США.

Напомним, президентская кампания в Белоруссии подошла к финалу 9 августа. По итогам Центризбирком объявил о победе Александра Лукашенко с результатом 80,08% голосов при 10,9% у его ближайшей соперницы Светланы Тихановской.

Первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году, с тех пор президентское кресло бессменно занимает один человек. Недовольные продолжением такой перспективы вышли на мирные акции протеста в десятках белорусских городов и даже в деревнях. Лукашенко ответил резиновыми пулями, слезоточивым газом и жестокими избиениями силами специальных групп в экипировке без опознавательных знаков.