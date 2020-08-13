Стокгольм, 13 августа, 2020, 15:13 — ИА Регнум. Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на два человека. Такие данные 13 августа обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 776 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 83 852 человека. За прошедшие 24 часа было выявлено 397 новых случаев заражения.

По состоянию на 13 августа 2 538 человек с тяжелой формой протекания COVID-19 получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.