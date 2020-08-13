Москва, 13 августа, 2020, 15:12 — ИА Регнум. Противоэпидемическая спецбригада Роспотребнадзора продолжает работать в Ливане и помогать пострадавшим во время техногенной катастрофы в Бейруте, сообщили в российсском ведомстве.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

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Для спасателей, врачей, сотрудников посольства РФ в Бейруте, а также местных жителей и палестинских беженцев было организовано тестирование на коронавирус. За семь дней протестированы более 900 человек.

Специалисты российского института «Микроб» проводят семинары для ливанских медработников, как безопасно отобрать и упаковать взятые анализы для исследования на коронавирус в клиниках Ливана.

Как сообщало ИА REGNUM, третий самолёт МЧС России со специалистами Роспотребнадзора и необходимым оборудованием отправился в Бейрут, где произошёл разрушительный взрыв в порту, 6 августа.

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