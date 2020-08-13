Санкт-Петербург, 13 августа, 2020, 15:20 — ИА Регнум. На текущей неделе в четырех регионах Северо-Западного федерального округа летальность коронавирусной инфекции остается выше общероссийской. Среди этих регионов — Санкт-Петербург, Архангельская, Новгородская области и Калининградская области. Другие восемь регионов СЗФО отличаются летальностью ниже среднего российского уровня.

ИЦК Регионы СЗФО, летальность, 13 августа 2020 г

Об этом ИА REGNUM сообщили 13 августа в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

По данным на 13 августа, общероссийский показатель летальности (процент умерших от количества заболевших) заболевания COVID-19 равен 1,69%. Неделей ранее данный показатель составлял 1,68%. Для регионов Северо-Запада летальность на этой неделе — 3,47% (3,42% неделей ранее).

«Самая высокая летальность по СЗФО и по России по-прежнему отмечается в Санкт-Петербурге — 6,57%. Показатель продолжает расти в последнее время», — отметили в ИЦК.

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В масштабах страны следом за Санкт-Петербургом по летальности идут Республика Дагестан (4,71%) и Тверская и Тульская области (по 3,29%).

Летальность в других регионах СЗФО на этой неделе следующая: Архангельская область — 2,38% (неделей ранее 2,23%), Новгородская область — 1,81% (1,87%), Калининградская область — 1,73% (1,52%), Псковская область — 1,44% (1,42%), Республика Коми — 1,22% (1,15%), Вологодская и Ленинградская области — 1,05% (1,01% и 0,92% соответственно), Мурманская область — 0,92% (0,80%), Республика Карелия — 0,53% (0,49%).

В Ненецком автономном округе показатель летальности по-прежнему показатель равен нулю.

Как сообщалось ранее, в семи регионах СЗФО превышен среднероссийский уровень по количеству выявленных случаев коронавируса на 100 тыс. населения. При этом в целом в СЗФО ситуация лучше среднероссийской.