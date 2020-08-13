Минск, 13 августа, 2020, 14:17 — ИА Регнум. Из Минска и провинциальных городов Белоруссии поступает множество жалоб на недоступность публикаций сайта ИА REGNUM. Причем основной массив сайтов других российских информагентств открывается свободно.

ИА REGNUM

Жалобы на то, что сайт ИА REGNUM «не открывается», исходят от пользователей мобильного интернета трёх операторов. Использующие VPN с такими проблемами не сталкиваются.

В период 9−12 августа интернет в Белоруссии работал на предельно низких скоростях. Тогда многие пользователи установили специальные приложения, позволяющие получать информацию с информационных порталов и телеграм-каналов. Мобильный интернет был недоступен.

Обыватели подозревают власти Белоруссии в целенаправленном ограничении доступа в интернет во время массовых акций протеста, захлестнувших постсоветскую республику. Госмонополист «Белтелеком» не признаёт свою вину за ограничение доступа в интернет.