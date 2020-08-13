Москва, 13 августа, 2020, 13:57 — ИА Регнум. Так как пандемия коронавируса пришла в Россию на несколько недель позже, чем в США и другие европейские страны, власти РФ успели подготовиться и проанализировать опыт других государств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 августа заявила декан факультета экономики и бизнеса ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Екатерина Безсмертная.

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«Итоги пандемии подводить еще рано — для серьезных выводов необходимо обладать достоверными данными, характеризующими состояние национальных экономик, а их пока нет, — сказала Безсмертная. — Как показали события последних месяцев, даже в подсчете количества граждан, пострадавших от пандемии, в разных странах используются разные методики, искажающие общую картину, характеризующую глобальное бедствие. Но если говорить о готовности РФ к пандемии, то, наверное, можно сказать, что она оказалась не ниже, чем в целом по миру».

Как пояснила экономист, возможно, этому способствовало то, что у правительства РФ «в активе» оказалось несколько недель, отделявших наступление острой фазы пандемии в России от аналогичных периодов в США и европейских государствах.

«Это позволило оперативно проанализировать соответствующий опыт других стран, оценить эффективность тех или иных социальных и экономических мер и выработать собственный подход к организации своей деятельности в кризисный период», — сказала Безсмертная.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, без государственной поддержки восстановление российского бизнеса до уровня допандемийных показателей будет идти крайне медленно.