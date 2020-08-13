РФ подготовилась к пандемии не хуже других стран мира – экономист
Москва, 13 августа, 2020, 13:57 — ИА Регнум. Так как пандемия коронавируса пришла в Россию на несколько недель позже, чем в США и другие европейские страны, власти РФ успели подготовиться и проанализировать опыт других государств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 августа заявила декан факультета экономики и бизнеса ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Екатерина Безсмертная.
Как пояснила экономист, возможно, этому способствовало то, что у правительства РФ «в активе» оказалось несколько недель, отделявших наступление острой фазы пандемии в России от аналогичных периодов в США и европейских государствах.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, без государственной поддержки восстановление российского бизнеса до уровня допандемийных показателей будет идти крайне медленно.