Иваново, 13 августа, 2020, 13:47 — ИА Регнум. 29 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Ивановской области, сообщил на брифинге 13 августа первый заместитель директора департамента здравоохранения Ивановской области Алексей Буянкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

23 человека из числа новых пациентов были выявлены при обследовании в связи с признаками ОРВИ и пневмонии, пять человек по контакту с ранее заболевшими. У одного человека коронавирус был выявлен при тестировании перед приёмом на работу.

Всего в регионе за период пандемии положительные тесты на коронавирус подтверждены у 6785 человек, на лечении в стационарах находятся 410 человек, 14 подключены к аппаратам ИВЛ. 5475 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус выздоровели. 109 скончались.