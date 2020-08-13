Москва, 13 августа, 2020, 13:45 — ИА Регнум. Эффект от российской вакцины против коронавируса будет долгосрочным. Об этом 13 августа заявил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, академик РАН Александр Гинцбург в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

По его словам, российская вакцина является двусоставной, что усиливает её эффект.

«Это двухкомпонентная вакцина. Вводится она два раза. Действие этой вакцины, ее защитные свойства, мы рассчитываем, будут продолжаться в течение двух лет», — сказал учёный.