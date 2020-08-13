Воронеж, 13 августа, 2020, 13:35 — ИА Регнум. Рост числа заразившихся коронавирусом фиксируется в Воронежской области с 3 августа. Об этом 13 августа на заседании регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Воронежской области Ольга Фуфаева, сообщили в пресс-службе облправительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Рост заболеваемости незначительный — с 3 по 13 августа ежедневно регистрируется от 89 до 97 случаев заражения, основная доля новых случаев — более 45% — приходится на жителей Воронежа, среди районов лидируют Россошанский и Лискинский районы, а также город Борисоглебск. 17 случаев заражения выявлено с 20 июля среди воронежцев, отдыхавших в Краснодарском, Ставропольском краях и Республике Крым.

В целом специалисты оценивают ситуацию по заболеваемости COVID-19 в регионе как контролируемую. За последнюю неделю коэффициент распространения коронавируса был выше единицы, однако уже 12 августа он снизился до 0,99. Основная доля заразившихся приходится на активные группы населения в возрасте от 30 до 49 лет.

Всего в Воронежской области с 19 марта положительные тесты на коронавирус подтверждены у 12 372 человек. 107 пациентов скончались.