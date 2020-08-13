Кампала, 13 августа, 2020, 13:22 — ИА Регнум. Угандийский институт вирусных исследований (UVRI) при сотрудничестве с Имперским колледжем Лондона начнет первое испытание вакцины от SARS-CoV-2 в Уганде к декабрю. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Профессор Понтиано Калебу, глава UVRI, заявил в интервью корреспонденту издания, что в институте завершают необходимые «внутренние процессы», прежде чем начать набирать добровольцев для участия в испытании.

«Мы работаем над протоколом, чтобы начать клинические испытания вакцины, которая разрабатывается в Великобритании Имперским колледжем Лондона. Испытания начнутся ориентировочно в декабре. Исследование будет сосредоточено на безопасности вакцины и ее иммуногенности», — сказал он.

Иммуногенность — это способность чужеродного вещества вызывать иммунный ответ в организме человека.

Напомним, что после начала пандемии на африканском континенте началось недовольство по поводу использования африканцев в испытании иностранных вакцин. Профессор Калебу, однако, посоветовал угандийцам «позитивно относиться к вакцине». Эксперт сказал, что клиническое испытание отвечает наилучшим интересам обеспечения эффективности и безопасности вакцины для граждан страны.

«Даже антибиотики и вакцины против полиомиелита, которые мы используем здесь, в стране, были разработаны иностранцами», — добавил профессор Калебу.

Клинические испытания вакцины Имперского колледжа проводятся более чем у 200 человек в Великобритании.

Профессор Калебу, однако, сказал, что он не уверен, что люди будут готовы участвовать в процессе клинических испытаний.

«Мы будем просвещать население. Даже для вакцины против Эболы нам никогда не удавалось найти добровольцев. Иногда те, кто выступает против, самые заметные; вы можете подумать, что они несут мнение всего мира», — добавил он.

Доктор Моника Мусенеро, старший советник президента Уганды по эпидемиям, которая также координирует процесс разработки вакцин среди ученых страны, сказала, что прогресс есть. Она рассказала, что четыре кандидата на испытание вакцины были найдены ранее.