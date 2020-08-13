Стокгольм, 13 августа, 2020, 13:02 — ИА Регнум. «Если этой осенью у нас не будет коронакризиса, то правительственный кризис может вполне быть», — под таким заголовком 12 августа вышла статья политического обозревателя Dagens Nyheter Евы Стенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

В своем материале она подчеркивает, что вероятность появления этой осенью серьезных внутриполитических противоречий по вопросу будущей политики Швеции в отношении принятия новых беженцев сильна как никогда.

Напомним, что на этой неделе на столе министра юстиции Швеции Моргана Юханссона должны лежать готовые предложения к новой версии «Закона об иммиграции». Однако из-за жарких споров внутри Комитета Риксдага по миграционной политике срок представления окончательной версии документа был отложен еще на месяц.

«Миграционная политика — один из самых важных вопросов для избирателей. И общественное мнение стало более жестким за последние 25 лет. В Риксдаге также большинство парламентариев выступает за политику, ограничивающую прием беженцев в Швеции», — пишет Стенберг.

Вот только из 26 предложений Комитета, все без исключения поддерживают только Социал-демократы, отстаивающие ужесточение иммиграционной политики. Однако с ними не согласны их партнеры по коалиционному правительству Зеленые. Настолько не согласны, что из 26 пунктов, партия готова проголосовать только за принятие трех.

«По-прежнему неясно, чем же завершатся дискуссии о будущей иммиграционной политики, которые сейчас ведутся», — констатирует Стенберг, добавляя при этом, что в Швеции наступающая осень будет очень напряженной как с эпидемиологической, так и политической точек зрения.