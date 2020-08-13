Москва, 13 августа, 2020, 12:55 — ИА Регнум. В Госдуме в призывах депутата Европарламента ввести санкции против России за события в Белоруссии увидели желание подорвать партнерство Минска и Москвы, передает корреспондент ИА REGNUM 13 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Призывы депутата Европарламента ввести санкции против России за события в Белоруссии, на первый взгляд, очередное проявление «торговли русофобией». Однако за этим заявлением явно просматриваются истинные цели западного истеблишмента поддержки белорусской оппозиции: максимально подорвать стратегическое партнёрство и сотрудничество Минска и Москвы, применив в Белоруссии украинский сценарий», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Никакого российского вмешательства в Белоруссии нет и не было, заверил парламентарий. Наоборот, по его мнению, налицо давление и вмешательство Запада.

«Литва, Латвия и Польша без какого-либо обсуждения с официальной белорусской стороной уже подготовили свой план «урегулирования кризиса», который скорее выглядит как ультиматум. Санкциями грозят и из-за океана», — перечислил депутат.

Белорусское общество в состоянии самостоятельно разобраться в ситуации в стране без подсказок извне, уверен глава комитета Госдумы.