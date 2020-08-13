Кызыл, 13 августа, 2020, 12:02 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки специалисты выявили 22 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального минздрава, всего с начала эпидемии подтверждено 6443 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Как отмечается, коэффициент распространения составляет 0,9. В стационарах остаются 55 тяжёлых больных, из них двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«За последние сутки выписано 334 пациента, в том числе после подтверждения диагноза методом лабораторного тестирования — 319. За весь период выздоровело 5786 или 89,8% от больных с лабораторно-подтвержденным диагнозом», — отметили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике зарегистрировано 124 летальных исхода среди пациентов с COVID-19.

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