Ростов-на-Дону, 13 августа, 2020, 11:51 — ИА Регнум. В Ростовской области за весь период пандемии проведено более 434 тыс. исследований на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 13 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Уточняется, что за истекшие сутки в донских лабораториях выполнено 4 тыс. 674 теста на коронавирус. За весь период пандемии в Ростовской области проведено 434,3 тыс. исследований. Охват населения тестированием (на 100 тыс. населения) составляет 122,3.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за последние сутки выявлено 125 носителей инфекции, три пациента скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.