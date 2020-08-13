Бодайбо, Иркутская область, 13 августа, 2020, 11:46 — ИА Регнум. На территории Иркутской области в настоящее время действуют 11 природных пожаров на общей площади более 2 тыс. га, из них покрыты лесами 1,8 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Возгорания обнаружены на территории шести районов. Тем временем, пожарные и сотрудники лесной охраны за сутки потушили восемь лесных пожаров и локализовали ещё семь.

«По два пожара потушили в Казачинско-Ленском, Усть-Илимском и Нижнеилимском районах. Еще одному в Усть-Кутском и Киренском. Общая площадь этих очагов составила 235 га», — отметили в правительстве.

Причиной большинства пожаров, как отмечается, стали грозы.

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