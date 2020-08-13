Москва, , 08:22 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 57 лесных пожаров на общей площади 3253 га. Об этом 13 августа сообщает ФБУ «Аивалесохрана».

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 12.08.2020 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 57 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 3253 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Владимирской, Ростовской, Курганской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской и Магаданской областей, в республиках Крым и Якутия, в Алтайском, Красноярском, Краснодарском, Пермском и Хабаровском краях, а также в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 106 лесных пожаров на общей площади 12 110 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 2752 человек, 339 единицы техники и 33 воздушных судна. На авиационном мониторинге задействовано 48 воздушных судов.

При этом отмечается, что режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров на сегодняшний день введен в пяти субъектах РФ: на всей территории Томской области и республики Якутия, в городском округе Пелым Свердловской области, в Кежемском районе Красноярского края, а также в Тевризском и Усть-Ишимском районах Омской области.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее новосибирское региональное управление МЧС РФ предупредило жителей региона о том, что сегодня, 13 августа, в Карасукском районе ожидается высокий класс пожарной опасности.