Курск, 13 августа, 2020, 11:28 — ИА Регнум. В Курской области 13 августа зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в регионе зарегистрировано 6576 положительных тестов. Под медицинским наблюдением находятся 1123 пациента. 866 человек с положительными тестами находятся дома под наблюдением медиков. 11 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Выписаны после выздоровления были 5407 пациентов, в том числе 41 — за последние сутки. Скончался 51 человек.