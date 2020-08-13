Новосибирск, 13 августа, 2020, 11:27 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Советский район рассмотрел планы развития национального исследовательского государственного университета.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассмотрел планы развития национального исследовательского государственного университета

Травников осмотрел предполагаемое место строительства кампуса и общежития для студентов, обсудил планы по реновации кампуса Новосибирского государственного университета (НГУ) в рамках государственно-частного партнёрства.

Глава региона подчеркнул, что после того, как проект центра коллективного пользования СКИФ, реализуемый в рамках национального проекта «Наука», вошёл в стадию реализации. Следующий приоритет — продвижение программы «Академгородок 2.0» и развитие комплекса университета.

«Для этого, кроме финансирования, которым мы занимаемся, надо решить ещё массу задач. Это и земельные вопросы, и предпроектная подготовка. Сейчас руководство университета всем этим занимается, и мы, со своей стороны, оказываем им в этом всю необходимую поддержку», — сказал Травников.

Ректор НГУ Михаил Федорук отметил, что реновация университетского кампуса позволит комплексно обновить научно-образовательную и социальную инфраструктуру вуза. Сегодня активно идёт разработка и реализация мастер-плана реновации. Целью является создание кампуса, удобного для работы, учёбы и жизни и способствующего большей интеграции Новосибирского госуниверситета с институтами Академгородка. В качестве пилотного проекта предлагаются работы по проектированию и строительству комплекса зданий НГУ и СУНЦ НГУ.

Также Андрей Травников осмотрел отремонтированное общежитие №6, две отремонтированных столовых, обсудил планы по дальнейшему развитию инфраструктуры в Советском районе. Михаил Федорук доложил также о начале работы научно-образовательного центра «Газпромнефть-НГУ». Он пояснил, что уже завершён ремонт помещений под НОЦ, всё готово к сдаче объекта и началу его полноценной работы в сентябре 2020 года.

Губернатор напомнил, что открытие этого центра — результат реализации соглашения, подписанного в Санкт-Петербурге в 2018 году, о стратегическом партнёрстве в научно-исследовательской деятельности и образовательных проектах между Научно-техническим центром «Газпромнефти», Новосибирским государственным университетом и Технопарком Новосибирского Академгородка. Сотрудничество направлено на научно-исследовательскую и проектно-конструкторскую деятельность и подготовку кадров.