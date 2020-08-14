Петропавловск-Камчатский, 13 августа, 2020, 11:09 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин продолжает свою рабочую поездку по регионам Дальнего Востока. После приезда на Чукотку премьер-министр прибыл в Камчатский край. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

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В аэропорту главу российского правительства встретил врио губернатора региона Владимир Солодов. На полуострове Мишустин посетит ряд объектов, в том числе Краевую больницу им. А .С. Лукашевского и колхоз им. В. И. Ленина.

«Кроме того, в планах Михаила Мишустина на Камчатке — провести совещание по электроэнергетике и вопросам газификации Дальнего Востока, а также встреча с общественностью региона», — уточнили в администрации.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил с рабочей поездкой Чукотский автономный округ. Это его первая командировка в Анадырь на посту премьер-министра. Руководитель российского правительства, в частности, проинспектировал современный тепличный комплекс резидента ТОР «Чукотка» и Чукотскую окружную больницу. Кроме того, Мишустин на двустороннем совещании в Анадыре обсудил с губернатором Чукотки Романом Копиным социально-экономическое развитие региона.

На Дальнем Востоке премьер-министр проведёт почти неделю, до 18 августа, с полным погружением в проблемы регионов. Также планируется, что он посетит Магадан и Благовещенск.