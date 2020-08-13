Анадырь, , 09:00 — REGNUM Сегодня, 13 августа, в рамках рабочего визита в Чукотский автономный округ председатель правительства РФ Михаил Мишустин проинспектировал тепличный комплекс по выращиванию овощей в защищённом грунте в Анадыре, который обеспечивает предприятия общепита и розничной торговли свежими огурцами и зеленью. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве РФ.

Премьер-министр ознакомился с работой тепличного комплекса, осмотрел парник и готовую продукцию предприятия.

Построенный в 2017 году комплекс производит ежегодно 8 тонн овощей. За шесть месяцев 2020 года в тепличном комплексе произведено 4,8 тонны овощной продукции, в том числе 2,8 тонны огурцов и 2 тонны зелени.

В настоящее время ведется строительство второго тепличного комплекса. Его площадь составит 1152 кв. м.

«Это позволит увеличить производство огурцов до 27 тонн в год. Срок ввода объекта — IV квартал 2021 года», — уточнили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 августа, председатель правительства РФ Михаил Мишустин находится с рабочим визитом в Чукотском автономном округе. Это его первая командировка в Анадырь на посту премьер-министра.