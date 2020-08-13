Тверь, 13 августа, 2020, 10:57 — ИА Регнум. 28 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тверской области, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано 3963 человека, за последние сутки 14. 833 изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением», — уточнили в оперштабе.

Два пациента за минувшие сутки скончались, всего в период пандемии жертвам коронавируса в Тверской области стали 163 человека. В общей сложности положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 4959 человек, всего в регионе проведено 151,4 тыс. лабораторных исследований на коронавирус.