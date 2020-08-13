Санкт-Петербург, 13 августа, 2020, 10:48 — ИА Регнум. В Петербурге за последние сутки подтвердили еще 15 смертей от болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом. Об этом сообщает 13 августа федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Северная столица вновь опередила Москву по суточной летальности. Город на Неве опять занял свою привычную «лидирующую» позицию по этому показателю среди всех регионов РФ. На втором «непочётном» месте располагается Москва с 11 смертями от COVID-19 за последние сутки. Больше двузначных цифр смертности нет нигде.

Всего за время пандемии в Петербурге, по официальным данным, от COVID-19 скончались 2203 человека.

Ранее власти признали, что только с апреля по июнь от причин, так или иначе связанных с коронавирусом, в Петербурге умерло около четырех тысяч человек. Роспотребнадзор за этот же период выдал стационарам около пяти тысяч разрешений на погребение пациентов с COVID или подозрением на него.

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Отметим, что за июль смертность в Петербурге выросла на 19% по сравнению с июлем 2019 года.

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За сутки в стране зафиксировано 124 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 15 384 человека.