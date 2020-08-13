Сообщения о минировании в Красноярском крае оказались ложными
Красноярск, 13 августа, 2020, 10:24 — ИА Регнум. В Красноярском крае Антитеррористическая комиссия прокомментировала сообщения о ложном минировании объектов, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.
По данным комиссии, 13 августа на электронные адреса ряда госучреждений края поступили анонимные сообщения об актах терроризма. Количество «заминированных» объектов не уточняется. Из административных зданий эвакуировали сотрудников и посетителей.
Сотрудники правоохранительных органов занимаются обеспечением безопасности граждан. Принимаются меры по установлению источника ложной информации.
Население края просят сохранять спокойствие и ответственно относиться к законным требованиям сотрудников правоохранительных органов.
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Как сообщалоИА REGNUM, в Красноярском крае 13 августа сообщения о минировании получили суды и аэропорт.