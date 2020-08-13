Красноярск, 13 августа, 2020, 10:24 — ИА Регнум. В Красноярском крае Антитеррористическая комиссия прокомментировала сообщения о ложном минировании объектов, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Телефонный террор

По данным комиссии, 13 августа на электронные адреса ряда госучреждений края поступили анонимные сообщения об актах терроризма. Количество «заминированных» объектов не уточняется. Из административных зданий эвакуировали сотрудников и посетителей.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются обеспечением безопасности граждан. Принимаются меры по установлению источника ложной информации.

Население края просят сохранять спокойствие и ответственно относиться к законным требованиям сотрудников правоохранительных органов.

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Как сообщалоИА REGNUM, в Красноярском крае 13 августа сообщения о минировании получили суды и аэропорт.