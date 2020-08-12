Москва, 13 августа, 2020, 01:01 — ИА Регнум. Поездка премьер-министра России Михаила Мишустина по регионам Дальнего Востока начнётся 13 августа с Чукотского АО, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

В Анадыре глава российского правительства посетит несколько социальных и производственных объектов, проведёт встречи с их сотрудниками и встретится с губернатором Чукотского АО Романом Копиным.

Предполагается, что Мишустин проведёт на Дальнем Востоке почти неделю, до 18 августа, с полным погружением в проблемы регионов. После Чукотки он посетит Петропавловск-Камчатский, Магадан.

В завершение своей поездки глава правительства проведёт в Благовещенске совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока о выполнении поручения президента по ускоренному развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Хабаровск и Владивосток в планах рабочей поездки Мишустина не заявлены.