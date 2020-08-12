Хельсинки, 12 августа, 2020, 23:09 — ИА Регнум. Минск может лишиться права проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года из-за ситуации после выборов президента Белоруссии. Об этом заявил 12 августа вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола.

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«Вчера представитель Белоруссии подчеркнул, что мы всегда считали недопустимым смешивать политику и спорт. Я действительно не знаю, где сейчас проходит эта граница», — приводит его слова финское издание is.fi.

Куммола добавил, что накануне президент Международной федерации хоккея Рене Фазель «совершенно открыто поднял вопрос о месте проведения турнира после политических протестов в Беларусии».

По его словам, через две недели руководство федерации намерено собраться для принятия решения по данному вопросу, исходя из того, какая ситуация будет наблюдаться в Белоруссии к тому времени.

Напомним, следующий чемпионат мира по хоккею должен пройти весной 2021 года в Риге и Минске.