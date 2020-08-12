Нью-Йорк, США, 12 августа, 2020, 22:58 — ИА Регнум. Российская Федерация готова к сотрудничеству с зарубежными партнерами в производстве вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 12 августа, заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

Russiaun.ru Василий Небензя

По его словам, для общей победы над пандемией Россия готова активно сотрудничать со своими зарубежными партнерами в разработке и производстве вакцины против коронавируса SARS-CoV-2.

Напомним, что 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Ряд стран в мире сильно заинтересовался вакциной и даже были начаты предварительные переговоры о закупке российской вакцины.

При этом на Западе, где крупные фармокологические компании готовят свои вакцины, скептически отнеслись к российской вакцине, посчитав ее недостаточно безопасной.