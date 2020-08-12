Минск, 12 августа, 2020, 22:54 — ИА Регнум. Белорусское госпредприятие «Минские телевизионные информационные сети» (МТИС) вечером 12 августа прекратило трансляцию телеканала Euronews, сообщает портал «Наша Нiва».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Телевизор

Слушатели радиостанции «Говорит Москва» сообщают, что вместо программы на экране транслируется бегущая строка: «Уважаемые абоненты! Канал временно отсутствует по техническим причинам. Приносим свои извинения».

Как передавало ИА REGNUM, в Белоруссии на фоне продолжающихся четвёртый день акций протеста периодически наблюдаются серьёзные перебои с доступом в интернет. Власти республики заявляют о непричастности к сбоям. По заявлению Александра Лукашенко, отключения интернета осуществляются из-за рубежа.