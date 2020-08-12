Рим, 12 августа, 2020, 22:36 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца в среду, 12 августа, на совещании правительства с руководителями регионов представил проект новых ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом.

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В частности, граждане Италии, возвращающиеся с отдыха в Испании, Греции, Хорватии или на Мальте, должны будут сдавать экспресс-тест в аэропорту. Это позволит решить обе имеющиеся задачи: упредить вторую волну эпидемии (около половины новых заражений в стране — «завозные») и вместе с тем не обязывать сотни тысяч граждан проходить 14-дневный карантин.

По данным на12августа, в Италии умерли35 225человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на10(днем ранее — на6). Выздоровели202 697человек, за день этот показатель увеличился на236(днем ранее — на213). Число подтвержденных носителей выросло на481(днем ранее — на412). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет251 713. В настоящее время заражены13 791человек — на230больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых растёт девятый день подряд. За это время оно увеличилось почти на 1500.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получитьоколо 200млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.