Москва, 12 августа, 2020, 21:25 — ИА Регнум. Возле здания посольства Белоруссии в Москве на улице Маросейка сотрудники полиции задержали пятерых протестующих, которые отказывались покидать пространство перед зданием. Об этом сегодня, 12 августа, сообщают столичные СМИ.

U.S. Air Force Задержание

Напомним, что у здания посольства Белоруссии в Москве с вечера 9 августа проходят малочисленные несогласованные акции протеста против результатов выборов белорусского президента и в солидарность с протестующими в самой Белоруссии.

Данные акции не были согласованы с властями, и сегодня сотрудники столичной полиции попросили митингующих разойтись. Пять человек пришлось задержать. Столкновений не было. Возле здания посольства находились около 100 человек.