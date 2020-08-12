Минск, 12 августа, 2020, 21:15 — ИА Регнум. В Минске сотрудники ОМОНа открыли огонь из помповых ружей по людям, которые с балконов кричали в поддержку протестующих и осуждали силовиков за насилие. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает «Sputnik Беларусь».

ModicumofKnowledge Помповое ружьё

В столице Белоруссии на улицы вновь вышли разрозненные группы протестующих против результатов выборов президента, состоявшихся 9 августа. Силовики заранее заняли позиции на ключевых магистралях города и очень быстро перешли к жестким действиям против протестующих.

Граждане Белоруссии, проживающие в многоквартирных домах, расположенных близко к местам скопления протестующих, с балконов осуждали силовиков за насилие и кричали в поддержку протестующих.

В нескольких местах на такие крики ОМОН открыл огонь из помповых ружей прямо по людям на балконах. Тип боеприпасов не уточняется.