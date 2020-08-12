Нью-Йорк, США, 12 августа, 2020, 19:30 — ИА Регнум. Нефть находится на восходящей траектории из-за продолжающегося сокращения запасов энергоносителей в Соединенных Штатах, 12 августа сообщает агентство Reuters.

ИА Красная Весна Факел нефтепромысла

«Третье значительное падение за неделю подряд оказывает поддержку ценам» , — заявил аналитик OANDA Джеффри Халли.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Американский институт нефти (API) объявил, что запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4 млн баррелей, что значительно превышает прогнозы.

Читайте также:Запасы нефти в США упали на 4 млн баррелей — API